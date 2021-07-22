Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым актуальные вопросы развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.

Президенту было доложено об итогах социально-экономического развития области за первое полугодие. Отмечена положительная динамика роста основных показателей.

Глава государства был проинформирован о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В области провакцинировано 49% населения от подлежащих вакцинации. Создан неснижаемый 2-х месячный запас востребованных лекарственных средств.

Аким области также рассказал о состоянии посевов и заготовки кормов. Уборочная площадь сельскохозяйственных культур составит свыше 5 млн га. В регионе наблюдается дефицит осадков, из-за чего наиболее пострадала Тургайская зона (Жаркаинский, Есильский, Жаксынский районы). В связи с этим, будет организовано взаимодействие по заготовке сена в соседних районах.

Ермек Маржикпаев доложил о ходе исполнения поручений Главы государства. В частности, по приданию селу Косшы статуса города областного значения, поиске потенциальных инвесторов для строительства ТЭЦ, а также начале строительства двух 100-квартирных домов в г. Атбасар для переселения жителей из подтопляемых зон.

Отдельно отмечена подготовка к основному событию политической повестки страны – выборам сельских акимов. В целом, по области будут избираться 95 акимов.

В завершении разговора Глава государства дал ряд конкретных поручений.



