Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым актуальные вопросы развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.
Президенту было доложено об итогах социально-экономического развития области за первое полугодие. Отмечена положительная динамика роста основных показателей.
Глава государства был проинформирован о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В области провакцинировано 49% населения от подлежащих вакцинации. Создан неснижаемый 2-х месячный запас востребованных лекарственных средств.
Аким области также рассказал о состоянии посевов и заготовки кормов. Уборочная площадь сельскохозяйственных культур составит свыше 5 млн га. В регионе наблюдается дефицит осадков, из-за чего наиболее пострадала Тургайская зона (Жаркаинский, Есильский, Жаксынский районы). В связи с этим, будет организовано взаимодействие по заготовке сена в соседних районах.
Ермек Маржикпаев доложил о ходе исполнения поручений Главы государства. В частности, по приданию селу Косшы статуса города областного значения, поиске потенциальных инвесторов для строительства ТЭЦ, а также начале строительства двух 100-квартирных домов в г. Атбасар для переселения жителей из подтопляемых зон.
Отдельно отмечена подготовка к основному событию политической повестки страны – выборам сельских акимов. В целом, по области будут избираться 95 акимов.
В завершении разговора Глава государства дал ряд конкретных поручений.
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