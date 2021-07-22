+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева

22 Июля 2021 16:19
Поделиться:
Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым актуальные вопросы развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.

Новости по теме
Партия «Ауыл» призывает предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочные кредиты под 2%
Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации Количество заболевших КВИ в сутки увеличилось в четыре раза в Алматы

Президенту было доложено об итогах социально-экономического развития области за первое полугодие. Отмечена положительная динамика роста основных показателей.

Глава государства был проинформирован о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В области провакцинировано 49% населения от подлежащих вакцинации. Создан неснижаемый 2-х месячный запас востребованных лекарственных средств.

Аким области также рассказал о состоянии посевов и заготовки кормов. Уборочная площадь сельскохозяйственных культур составит свыше 5 млн га. В регионе наблюдается дефицит осадков, из-за чего наиболее пострадала Тургайская зона (Жаркаинский, Есильский, Жаксынский районы). В связи с этим, будет организовано взаимодействие по заготовке сена в соседних районах.

Ермек Маржикпаев доложил о ходе исполнения поручений Главы государства. В частности, по приданию селу Косшы статуса города областного значения, поиске потенциальных инвесторов для строительства ТЭЦ, а также начале строительства двух 100-квартирных домов в г. Атбасар для переселения жителей из подтопляемых зон.

Отдельно отмечена подготовка к основному событию политической повестки страны – выборам сельских акимов. В целом, по области будут избираться 95 акимов.

В завершении разговора Глава государства дал ряд конкретных поручений.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Акимат   #Экономика   #Сельское хозяйство   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Партия «Ауыл» призывает предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочные кредиты под 2%
Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Количество заболевших КВИ в сутки увеличилось в четыре раза в Алматы
Популярное
1 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
2 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
3 Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист
4 Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
5 Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
Читайте также
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Количество заболевших КВИ в сутки увеличилось в четыре раза в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив