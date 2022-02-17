Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью телеканалу «QAZAQSTAN» заявил о том, что заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые российские эксперты после январских событий высказывали предположение, что «мятежники ставили своей целью захватить Президента Токаева или изгнать его из страны». Но Вы не дали осуществиться их планам. Это правда? Что Вы можете сказать по этому поводу?», - спросила телеведущая.

«Вероятно, это видение российских спецслужб. Возможно, это правда, ведь они очень внимательно следят за ситуацией в нашей стране. Как бы то ни было, заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть. Поэтому доля истины в высказываниях зарубежных экспертов есть», - прокомментировал Глава государства.

Президент отметил, что мы должны все тщательно изучить и дать взвешенную оценку.

«Как говорится, «Сабыр түбі – сары алтын» («Терпение – золото»). В этом вопросе нельзя спешить, надо подойти взвешенно, обдуманно. Нельзя принимать решения на горячую голову. Мы непременно должны найти истину, и эту цель я ставлю перед собой», - добавил Касым-Жомарт Токаев.