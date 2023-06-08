Президент РК выступит на Международном форуме Астана и проведет ряд встреч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В качестве спикеров на форуме также выступят Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.
Также под председательством Главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.
Кроме того, Президент проведет встречи с:
– директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;
– президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;
– президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой;
– вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани;
– главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африк Дэвидом Ливингстоном;
– главным исполнительным директором компании ENI Клаудио Дескальци.