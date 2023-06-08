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Президент РК выступит на Международном форуме Астана и проведет ряд встреч

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Июня 2023, 09:02
Президент РК выступит на Международном форуме Астана и проведет ряд встреч Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В качестве спикеров на форуме также выступят Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

Также под председательством Главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.

Кроме того, Президент проведет встречи с:

– директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;

– президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;

– президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой;

– вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани;

– главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африк Дэвидом Ливингстоном;

– главным исполнительным директором компании ENI Клаудио Дескальци.


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