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Президент РК выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Марта 2022, 14:27
Президент РК выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Қазақстанның Еңбек Ері, народного артиста Юрия Померанцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Берика Уали.

«Человек необычайного таланта, мастерства и обаяния, Юрий Борисович внес неоценимый вклад в развитие казахстанского театра и кино. Он подарил нам целое созвездие ярких, самобытных работ, наполненных глубоким смыслом и искренностью чувств.

Жизненный и творческий путь Юрия Померанцева – образец преданности и беззаветного служения искусству, патриотизма, интеллигентности и душевной щедрости. Юрий Борисович пользовался всенародной любовью и уважением, был мудрым наставником для молодого поколения», - говорится в телеграмме.


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