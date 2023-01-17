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Президент РК встретился с вице-премьером ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном

17 Января 2023, 23:13
Президент РК встретился с вице-премьером ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителем Премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

В ходе встречи были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров Главы государства с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами. Подчеркнута необходимость активизации работы по реализации совместных инициатив и проектов в различных секторах экономики.


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