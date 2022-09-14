РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:54, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК: VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проводится в непростой ситуации

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран. Затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и Понтифик провели краткую беседу.

    Приветствуя Папу Римского, Касым-Жомарт Токаев выразил ему сердечную благодарность за решение посетить Казахстан.

    «Это событие, без всякого преувеличения, исторической важности. Я абсолютно уверен в том, что Ваш визит привлечет внимание, прежде всего, казахстанцев. У нас состоится мероприятие, в котором примут участие представители государственного аппарата, общественности, дипломатического корпуса, средств массовой информации. Все с большим нетерпением ожидают Вашего выступления. Ваше участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий — событие огромной важности. Ваше личное участие внесет огромный вклад в конечный успех данного форума, который проводится в очень непростой ситуации в современном мире, можно сказать, в кризисной ситуации», — сказал Президент.

    По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.


    Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана. Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде.

    14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.


    Фото: akorda.kz




    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Видео Внешняя политика Казахстана Съезд лидеров мировых религий Главная Президент
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!