Президент РК: VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проводится в непростой ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран. Затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и Понтифик провели краткую беседу.

Приветствуя Папу Римского, Касым-Жомарт Токаев выразил ему сердечную благодарность за решение посетить Казахстан.

«Это событие, без всякого преувеличения, исторической важности. Я абсолютно уверен в том, что Ваш визит привлечет внимание, прежде всего, казахстанцев. У нас состоится мероприятие, в котором примут участие представители государственного аппарата, общественности, дипломатического корпуса, средств массовой информации. Все с большим нетерпением ожидают Вашего выступления. Ваше участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий — событие огромной важности. Ваше личное участие внесет огромный вклад в конечный успех данного форума, который проводится в очень непростой ситуации в современном мире, можно сказать, в кризисной ситуации», — сказал Президент.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.





Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана. Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде.

14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.





Фото: akorda.kz







