Президент РК: В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа. Об этом заявил Президент Казахстана в ходе встречи с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

«Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа», - отметил Глава государства.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи и провел встречу с общественностью. Кроме того, Президент принял участие в акции экоактивистов и обсудил с акимом Туркестанской области перспективы развития региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с работой международного аэропорта в Туркестане

Фото: akorda.kz