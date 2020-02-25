Президент РК утвердил новый порядок проведения отчетных встреч с населением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил новый порядок проведения отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов и акимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Теперь министры и акимы будут проводить отчетные встречи с представителями общественности с организацией видеоконференцсвязи, онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и информационном интернет-ресурсе. Также акимы всех уровней за день до проведения отчетной встречи и после ее проведения должны проводить личный прием граждан», - сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

Указ о внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля

2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., №14, ст. 53) следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Руководителям центральных исполнительных органов

(за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики

Казахстан) ежегодно в течение второго квартала проводить отчетные встречи

с представителями общественности с организацией видеоконференцсвязи

с регионами, онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и информационном интернет-ресурсе, определяемом уполномоченным органом в области средств массовой информации, в ходе которых информировать о реализуемых в стране реформах, социально-экономическом развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по развитию соответствующих отраслей, их проблемах и путях решения.

2. Акимам всех уровней ежегодно в течение первого квартала проводить отчетные встречи с населением, в ходе которых информировать о реализуемых в стране реформах, задачах и основных направлениях дальнейшего развития региона, проблемных вопросах и планах по их решению. Отчетная встреча проводится с организацией онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и видеоконференцсвязи с районными центрами и другими населенными пунктами (с учетом технических возможностей).

За день до проведения отчетной встречи и после проведения отчетной встречи проводится личный прием граждан.

До проведения отчетной встречи проводить заслушивание отчетов акимов областей, городов и районов на заседаниях соответствующих общественных советов с привлечением депутатов маслихатов, представителей общественности, бизнеса и средств массовой информации, в ходе которых аким информирует о социально-экономическом развитии соответствующей административно-территориальной единицы за истекший год, достижении ключевых показателей программ развития территорий, задачах и основных направлениях дальнейшего развития региона, процессе формирования проектов местных бюджетов в части определения приоритетов социально-экономического развития региона.»;

подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) за месяц до даты проведения отчетных встреч публиковать в

центральных и региональных печатных средствах массовой информации, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства», в том числе интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах центральных исполнительных органов, акиматов и личных аккаунтах министров, акимов в социальных сетях графики проведения отчетных встреч и информацию о способах направления вопросов и предложений населения к предстоящим отчетам;»;

пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

«6. Не позднее десяти календарных дней со дня завершения отчетных

встреч и приема граждан обеспечить размещение отчетов и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с указанием сроков принятия соответствующих мер по их решению:

руководителям центральных исполнительных органов и акимам областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, районов в городе на официальных интернет-ресурсах

соответствующего государственного органа;

акимам городов районного значения, сельских округов, поселков и сел опубликовать в средствах массовой информации и при наличии на официальных интернет-ресурсах аппаратов акимов.

7. Ежеквартально к десятому числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, (проблемный вопрос, ход исполнения) размещать на интернет-ресурсах центральных исполнительных органов и

акиматов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, районов в городе, аппаратов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел. В случае отсутствия интернет-ресурса акиматов районов в городе, аппаратов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, информацию о ходе решения проблемных вопросов опубликовать в местных печатных изданиях.»;

подпункт 4) пункта 12 исключить;

подпункт 5) пункта 12 изложить в следующей редакции:

«5) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам отчетных встреч акимов с населением с ежеквартальной актуализацией;».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 24 февраля 2020 года

№ 272