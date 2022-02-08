Президент РК усомнился в данных акимов по вводу жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть информация, что акимы для достижения высоких результатов включали в учет старые дома и дачи. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году по стране было построено 17 млн кв. метров жилья. Это показатель, которого раньше никогда не было. Тем не менее, вы должны проверить, насколько это правильная информация. Есть информация, что акимы для достижения высоких результатов также включали в учет старые дома и дачи. В этом году планируется построить 1 млн кв. метров жилья. Но такой темп строительства не может не сопровождаться коммунальной инфраструктурой. Ситуация в столице - яркое тому подтверждение», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в ближайшие 3 года в городе может возникнуть дефицит тепла.

«Такая же проблема есть и в некоторых областных центрах. Учитывая план строительства, они должны уметь прогнозировать - сколько мощностей коммунальной инфраструктуры им потребуется. Эту работу Правительство должно выполнять совместно с акимами. На основе этого анализа необходимо принять конкретные меры. При этом жилье должно быть построено только при наличии соответствующей инженерной и социальной инфраструктуры»,-подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.