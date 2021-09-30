Президент РК: Ухудшение экологического состояния реки Урал - серьезная угроза для жителей приграничных регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водная безопасность Казахстана во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным ООН, в связи с глобальным потеплением климата и антропогенным воздействием мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%. Водная безопасность Казахстана во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. Катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния реки Урал - серьезная угроза для жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Глава государства также обратился к Президенту России Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович, по итогам нашей встречи в Омске в 2019 году была принята программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. За это я Вам благодарен. Предлагаю поручить правительствам обеспечить ее качественную реализацию с подготовкой доклада о выполнении данной программы на годовой основе. Отдельное внимание следует уделить вопросу целесообразности строительства и эксплуатации плотин на малых реках, а также организации новых водозаборов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, проблема рационального забора воды в верховьях рек и экономного водопользования в ее истоках приобретает особое значение.

«Мною поставлена задача перехода на цифровизацию с целью экономного водопользования на нашей территории», - отметил Касым-Жомарт Токаев.