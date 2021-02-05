Президент РК: Свыше 15 млн человек в Казахстане пользуются беспроводным Интернетом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане свыше 15 миллионов человек является пользователями беспроводного Интернета. Такие данные привел Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Глава государства выступил с видеообращением на международном форуме «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Президент отметил, что более 90% государственных услуг оказывается в электронном формате. В период кризиса около 6,5 млн граждан получили поддержку государства посредством цифровых систем.

«Школы и вузы перешли на дистанционный формат обучения. Свыше 15 миллионов человек в Казахстане является пользователями беспроводного Интернета. Мы прекрасно пониманием: будущее за технологиями и инновациями. Конкуренция на этом направлении очень высокая. По оценкам аналитиков, в 2021 году рынок технических, технологических и программных решений, направленных только на развитие искусственного интеллекта беспроводных сетей, компактных вычислительных систем вырастет на 35% и составит примерно 12 миллиардов долларов. Уже к 2025 году технология 5G позволит предприятиям проводить облачную обработку до 70% своих данных. В таких условиях нам необходимо гармонизация подходов и общая комбинация деятельности в этой сфере», - сказал Президент.

Отметим, в Алматы проходит ежегодный международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» с участием Премьер-Министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.