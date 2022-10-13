13 Октября 2022, 09:36

Президент РК провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.

Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение Президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.

Ранее сообщалось, что в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите примут участие главы государств 11 стран.

Фото: akorda.kz