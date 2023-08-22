Президент РК провел встречу с главой делегации депутатов Нацсобрания провинции Бакнинь

Далее Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме.

В рамках официального визита Главы государства во Вьетнам заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном был подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

В понедельник было опубликовано совместное коммюнике об итогах официального визита Президента Республики Казахстан в Социалистическую Республику Вьетнам.

Сегодня Президенты Казахстана и Вьетнама посетили керамическую деревню в Хайзыонге.