Президент РК провел совещание по социально-экономическому развитию Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Президент отметил особую роль региона в экономическом и духовно-культурном развитии Казахстана.

– За 30 лет в область было привлечено более 7 трлн тенге инвестиций. Объем промышленного производства в регионе увеличился более чем в два раза с 3,5% до 8%. Область входит в пятерку лидеров по уровню валового регионального продукта. Здесь расположены узловые транспортно-логистические центры страны. Порты Актау и Курык являются воротами Казахстана к морю. За годы Независимости в области введено в эксплуатацию 11,3 млн квадратных метров жилья, построено 78 школ, 334 детских сада, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют своего скорейшего решения. В частности, Глава государства особо выделил проблему трудовых конфликтов в регионе.

– С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда «Самрук-Казына». Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами, – сказал Президент.

Глава государства акцентировал внимание на обострении проблемы безработицы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что зачастую подрядчики привлекают трудовые ресурсы из других регионов, тогда как местные кадры остаются невостребованными и нуждаются в работе. Президент поручил акимату и фонду «Самрук-Казына» уделить первостепенное внимание обеспечению рабочими местами жителей региона.

Другим важным вопросом, требующим решения, в выступлении был назван высокий уровень инфляции, что ведет к быстрому росту цен на продовольственные товары.

– Почти 80 % продуктов питания импортируется. При этом дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – Правительством разработана Дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау, – заявил Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость возобновления деятельности Бейнеуского зернового терминала, который находится в состоянии банкротства. По его мнению, это позволит полностью обеспечить регион мукой и кормами и создать 200 новых рабочих мест. Для решения этой задачи акимату области и СПК поручено принять меры по снижению цен на продовольственные товары, включающие развитие торговой инфраструктуры, заключение долгосрочных контрактов с производителями из других регионов.

Президент подробно остановился на одной из актуальных проблем области – недостаточном обеспечении жителей качественной питьевой водой. Глава государства подчеркнул, что в регионе значительные средства идут на строительство дорогостоящих объектов и другие цели, которые также значимы, но не важнее решения проблем с водообеспечением.

– В своем Послании я поручил построить опреснительный завод в поселке Кендерли. Правительство совместно с фондом «Самрук-Казына» должно до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сел, или 20 % от общего количества сельских населенных пунктов, не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только 4 села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сел, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау он поручил Правительству и акимату региона в срочном порядке разработать Оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром». Касым-Жомарт Токаев также подверг критике затягивание из-за непрофессионализма чиновников реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.

В выступлении был затронул вопрос дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, в том числе в части освоения новых месторождений в регионе. В данном контексте Глава государства напомнил о своем решении начать освоение крупных месторождений «Каламкас-море» и «Хазар», общая стоимость которых составляет около 5 млрд долларов. При этом он отметил важность максимального задействования в разработке месторождений местных компаний и кадров.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев коснулся проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений и сокращением добычи нефти к 2030 году. Для решения этого вопроса Президент призвал активно привлекать инвестиции в геологоразведку и поиск новых месторождений. Важное место в этой работе должна занимать Национальная геологическая служба, которая будет создана до конца текущего года.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено диверсификации экономики региона, в частности развитию малого и среднего бизнеса. Подчеркнута актуальность дальнейшего раскрытия потенциала Специальной экономической зоны с акцентом на реализацию проектов в несырьевом секторе, включая производство лекарств, медицинских изделий, электрокабельной продукции.

Касым-Жомарт Токаев высказал свою позицию по проблеме засухи, приведшей к массовому падежу скота в регионе. Глава государства раскритиковал медлительность чиновников при оказании помощи нуждающимся фермерам. По его словам, выделенные для стабилизации средства дошли до адресатов с опозданием из-за бесконечной бумажной волокиты в областном акимате и уполномоченном министерстве.

– Размер субсидий, выделяемых на бурение скважин, был сокращен с 80 % до 50 %. Правительству нужно пересмотреть это решение и увеличить до 80 % объемы возмещения средств для Мангистауской и Кызылординской областей. Уполномоченное министерство должно внести научно обоснованные предложения по развитию сельского хозяйства в пустынных районах. Изучите передовой международный опыт, особенно опыт Израиля, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве одной из актуальных проблем области Президент назвал высокий уровень браконьерства в рыбной отрасли. При этом он подчеркнул, что одними мерами преследования ее невозможно решить. Глава государства считает важным создать благоприятные условия для предприятий по выращиванию и переработке рыбы.

Касым-Жомарт Токаев отметил большой туристический потенциал Мангистауской области, которая входит в ТОП-10 туристских зон страны. В подверждение этого он привел данные, что за первое полугодие текущего года количество туристов выросло в 3 раза. Вместе с тем Президент подчеркнул, что возможности курортных зон региона задействованы не в полной мере.

– Нужно более эффективно использовать потенциал курортных зон в Кендерли и порту Баутино. Туристические зоны в Актау должны быть обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. В этом году фонду «Самрук-Казына» предстоит завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны «Теплый пляж», – сказал Глава государства.

Говоря о перспективах газификации, Президент поручил Правительству совместно с ФНБ «Самрук-Казына» в трехлетний срок обеспечить строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» и реконструкцию газотранспортной системы Мангистауской области, что в свою очередь позволит развивать газохимическую промышленность.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблемах здравоохранения. Глава государства отметил низкие темпы вакцинации в области, массовый отказ трудовых коллективов от иммунизации, неудовлетворенность около половины жителей Мангистау качеством медицинских услуг. Еще одной острой проблемой Президент назвал нехватку врачей.

– Региону нужны 276 медиков, в том числе 147 врачей – поликлиникам. При этом только 28 % молодых специалистов из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки. Это не дело. Мы хотим привлечь молодых специалистов, но не можем предоставить им обещанный пакет поддержки. Поручаю акимату области полностью обеспечить всех востребованных медицинских работников социальным пакетом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства считает важной задачей обновление инфраструктуры и материально-технической базы системы здравоохранения. Правительству и акимату предстоит решить этот вопрос.

Не обошел своим вниманием Президент и состояния жилищно-коммунального хозяйства региона.

– По мере роста населения города будет увеличиваться объем потребления электроэнергии. Поэтому к 2023 году акимат должен построить подстанцию в районе Ботанического сада в Актау, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также потребовал качественно организовать работы по озеленению Актау, поручив акиму области решить вопросы с посадкой деревьев.

Кроме того, Глава государства высказался и по поводу местных экологических проблем, в том числе связанных с хвостохранилищем «Кошкар-Ата». Президент поручил Правительству и акимату области в трехлетний срок полностью завершить рекультивацию хвостохранилища и создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов, а также привести полигоны в соответствие с нормативными требованиями.

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал развитие транзитно-транспортного потенциала региона. В этом направлении особую актуальность приобретает мультимодальный траснкаспийский международного маршрут через морские порты нашей страны. Для этого Глава государства поручил Правительству создать на базе портов Актау и Курык контейнерный хаб и переориентировать часть экспортных грузов из Китая.

Кроме того, Глава государства высказал мнение, что повышению транспортно-логистического потенциала Мангистауской области будет способствовать строительство автодороги «Бейнеу-Шалқар», и поручил Правительству ускорить разработку соответствующей проектно-сметной документации.

В завершение для решения всех поднятых вопросов Президент поручил Правительству и акимату области в двухнедельный срок утвердить Комплексный план развития региона.

В ходе мероприятия с докладами также выступили аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, заместитель Премьер-министра Роман Скляр и председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область.