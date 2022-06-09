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Президент РК провел ряд встреч с руководителями международных компаний
9 Июня 2022 12:49

Президент РК провел ряд встреч с руководителями международных компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя и председателя совета директоров «Fortescue Future Industries» Эндрю Форреста, а также президента АО «Полиметалл УК» Игоря Финогенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Главы государства с Эндрю Форрестом были обсуждены вопросы низкоуглеродного развития, переход к которому является одной из стратегических целей Казахстана.

Председатель совета директоров «Fortescue Future Industries» рассказал Президенту о планах компании по инвестированию в проекты по ветроэнергетике и производству зеленого водорода в нашей стране.

Игорь Финогенов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности АО «Полиметалл УК», входящего в число крупнейших горнорудных и золотодобывающих компаний мира.

Бизнесмен поделился с Главой государства планами по проведению геологоразведочных работ и строительству солнечных электростанций.


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