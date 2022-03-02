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Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
2 Марта 2022 18:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 3 марта, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего совета по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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«В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций. Будут заслушаны доклады Премьер-Министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова», - сообщил в Facebook Берик Уали.
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