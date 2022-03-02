Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 3 марта, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего совета по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций. Будут заслушаны доклады Премьер-Министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова», - сообщил в Facebook Берик Уали.