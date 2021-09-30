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Президент РК прокомментировал возможность достижения углеродной нейтральности Казахстаном

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Сентября 2021, 14:34
Президент РК прокомментировал возможность достижения углеродной нейтральности Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал возможность достижения углеродной нейтральности Казахстаном к 2060 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с изменением климата в мире усиливается вектор на декарбонизацию экономики. На этом фоне многие страны объявили о достижении углеродной нейтральности к середине века. Вводятся новые регуляторные механизмы, в том числе пограничный углеродный налог в Евросоюзе. Казахстан, как и Россия – одна из самых энергоемких стран в мире», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

По словам Президента, добывающая отрасль составляет более 50% промышленного производства. 70% электроэнергии вырабатывается из угля.

«В то же время, несмотря на высокую зависимость нашей экономики от ископаемых, Казахстан объявил о стремлении к углеродной нейтральности к 2060 году. Это вполне реальная и рациональная задача. Достижение нулевого баланса выбросов потребует структурных промышленных и экономических изменений», - отметил Глава государства.

«Для этого, нами разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития. Россия тоже продуктивно работает в этой сфере, мы очень внимательно наблюдаем за действиями вашего Правительства. Поэтому, наши Правительства могли бы вместе поработать по данной проблематике и обменяться опытом и наработками», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.


Президент Казахстана   Промышленность   Россия   Сотрудничество  
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