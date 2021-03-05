Президент РК призвал страны-члены ОЭС присоединиться к Исламской организации по продбезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе 14-го саммита Организации экономического сотрудничества призвал государства-члены ОЭС присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности, передает МИА «Казинформ».

Еще один важный приоритет для нашего региона – продовольственная безопасность, отметил Касым-Жомарт Токаев. Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает все инициативы ОЭС в области сельского хозяйства, и призвал государства-члены присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), штаб-квартира которой находится в Нур-Султане.

«Мы работаем над созданием национальной сети оптовых дистрибьюторских и логистических центров. Продовольственная безопасность и доступность – это общая проблема, поэтому мы считаем, что объединение наших усилий для создания эффективной логистики имеет большой потенциал. Казахстан и Узбекистан создают Международный центр торгово-экономического сотрудничества на границе», – подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества.