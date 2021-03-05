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    20:35, 04 Март 2021 | GMT +6

    Президент РК призвал страны-члены ОЭС присоединиться к Исламской организации по продбезопасности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе 14-го саммита Организации экономического сотрудничества призвал государства-члены ОЭС присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности, передает МИА «Казинформ».

    Еще один важный приоритет для нашего региона – продовольственная безопасность, отметил Касым-Жомарт Токаев. Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает все инициативы ОЭС в области сельского хозяйства, и призвал государства-члены присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), штаб-квартира которой находится в Нур-Султане.

    «Мы работаем над созданием национальной сети оптовых дистрибьюторских и логистических центров. Продовольственная безопасность и доступность – это общая проблема, поэтому мы считаем, что объединение наших усилий для создания эффективной логистики имеет большой потенциал. Казахстан и Узбекистан создают Международный центр торгово-экономического сотрудничества на границе», – подчеркнул Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества.


    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Президент Казахстана Главная Безопасность Интеграция и партнерство
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