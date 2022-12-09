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Президент РК призвал не затягивать процесс соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ

9 Декабря 2022, 15:30
Президент РК призвал не затягивать процесс соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития международного экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сфера внешнеторговых интересов союза с каждым годом расширяется. Это позитивная тенденция и Казахстан поддерживает данное направление. Теперь важно сфокусироваться не повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии, Иране», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению Президента РК, важно ускорить работу и по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией, Израилем.

«Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с ОАЭ по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей евразийской пятерки. Теперь важно не затягивать этот процесс», - добавил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-холл государственной резиденции в Бишкеке для участия в итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета.


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