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Президент РК призвал граждан поддержать массовую вакцинацию от коронавируса

17 Марта 2021 20:10
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Президент РК призвал граждан поддержать массовую вакцинацию от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев поддержать массовую вакцинацию от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы, Касым-Жомарт Токаев остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.

«В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относится к вакцинации, другого выхода нет», – заявил Глава государства.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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