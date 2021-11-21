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Президент РК: Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство

21 Ноября 2021 17:24
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Президент РК: Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Главы государства в Twitter.

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«Поздравляю работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником! Отрасль является стратегической для казахстанской экономики. Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение конкурентоспособности продукции», - говорится в тексте поздравления.

День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября.

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#Президент Казахстана   #Сельское хозяйство  
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