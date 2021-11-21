Президент РК: Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Главы государства в Twitter.

«Поздравляю работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником! Отрасль является стратегической для казахстанской экономики. Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение конкурентоспособности продукции», - говорится в тексте поздравления.

День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября.