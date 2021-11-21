Новости
Президент РК: Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство
21 Ноября 2021 17:24
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Главы государства в Twitter.
Новости по темеЕрбол Карашукеев поздравил работников сельскохозяйственной сферы Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы Современный тепличный комплекс заработал в ЗКО
«Поздравляю работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником! Отрасль является стратегической для казахстанской экономики. Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение конкурентоспособности продукции», - говорится в тексте поздравления.
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Опыт Узбекистана в ведении рыбного хозяйства изучили туркестанцы
- «Лист ожидания» внедрен в правила инвестсубсидирования
- Ербол Карашукеев рассказал о задачах Минсельхоза до 2025 года
- Процесс передачи земли в аренду будет переведен в электронный формат – Ербол Карашукеев
- Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
- Больше миллиона тонн зерна собрали в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн