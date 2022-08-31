Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Президент РК принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Катара
31 Августа 2022 12:27

Президент РК принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсудили перспективы развития казахстанско-катарских отношений. Особое внимание уделили расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Глава государства приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время.


Фото: akorda.kz


Новости по теме
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью
Президент наградил медалью «Ерлігі үшін» 20 казахстанцев
Читайте также
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью
Президент наградил медалью «Ерлігі үшін» 20 казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
Необходима трансформация политической системы страны – член Совета АНК
Казахстан готов обмениваться опытом с ВОЗ по всем направлениям – Алихан Смаилов
Опубликовано видео рабочего визита Президента РК в Нью-Йорк
Глава государства гарантировал справедливые выборы в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
5 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив