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Президент РК принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Марта 2022, 18:07
Президент РК принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет об основных направлениях работы финансово-экономического блока Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с поручениями Президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттока денежных средств из страны.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом.

Кроме того, Ерулан Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.


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