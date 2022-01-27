Президент РК принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Индия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите глав государств «Центральная Азия – Индия», организованном по инициативе Премьер-министра Индии Нарендры Моди в формате видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В виртуальной встрече также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита и поздравил Нарендру Моди и народ его страны с Днем Республики.

Глава государства отметил, что за три четверти века суверенного развития Индия, являющаяся олицетворением древней самобытной цивилизации, достигла впечатляющих успехов в экономическом развитии.

– Весьма символично, что данный Саммит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Индией. За эти годы мы наладили конструктивный политический диалог, постоянно расширяем многоплановые экономические и гуманитарные связи. Наш обширный азиатский регион обладает колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом. Здесь сосредоточены важные транспортные коридоры и быстрорастущие рынки. Значительно возросла роль Азии в мировой экономике, она становится новым глобальным центром притяжения инвестиций и капитала, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, это открывает большие перспективы для реализации благоприятных возможностей взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торговле. В частности, товарооборот между странами Центральной Азии и Индии в 2020 году достиг 3 млрд долларов. При этом удельный вес Казахстана составил 80 %.

– Однако текущие показатели все еще не соответствуют нашему совокупному экономическому потенциалу. На мой взгляд, работа таких диалоговых площадок, как саммит «Центральная Азия – Индия», несет большую практическую пользу для поступательного развития наших стран, а также выработки эффективных ответов на новые вызовы и риски. Уверен, этот уникальный формат продуктивного обмена мнениями будет способствовать выведению сотрудничества между нашими государствами на качественно новый уровень, – считает он.

Глава нашего государства изложил свое видение ключевых направлений диалога «Центральная Азия – Индия». При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главным приоритетом должно стать дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных связей.

В частности, Президент акцентировал внимание на расширении сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в которой Центральная Азия имеет огромный потенциал.

Глава государства отметил, что только по территории Казахстана проходят 11 международных транзитных коридоров, пять из которых железнодорожных и шесть – автомобильных. Эти коридоры обеспечивают высокую скорость движения грузов в направлении Восток – Запад, Север – Юг. Также отмечены транзитные возможности в рамках единой таможенной системы ЕАЭС на северо-западном направлении и юго-западный маршрут через казахстанские порты Актау и Курык.

– Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности Центральной и Южной Азии должно стать создание надежной, эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры. Для этого предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума. Данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов в направлении Индии и портов в Каспийском море и Персидском заливе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Другим приоритетом в рамках диалога Президент Казахстана назвал объединение усилий с целью увеличения взаимной торговли. Он указал, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии составляет менее одного процента. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии.

– Казахстан, в свою очередь, обладает всем необходимым для их совместной практической реализации. В частности, нами сформирован перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 миллионов долларов, который мы можем направить индийской стороне в самое ближайшее время. Также готовы рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в Казахстан. В этой связи предлагаю разработать План по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны, – сказал Глава государства.

Наряду с этим Президент призвал к наращиванию объемов взаимных инвестиций. Он заверил, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства, и подчеркнул, что улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих нашей экономической политики, которая лежит в основе концепции Нового Казахстана.

– Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в такие перспективные направления, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, «зеленая» энергетика, здравоохранение и фармацевтический сектор, – Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также считает актуальным обеспечить стабильность продовольственных рынков. По его мнению, в рамках диалога важно выработать меры по укреплению агротехнологического и научно-инновационного взаимодействия, а также проводить регулярные консультации министров сельского хозяйства.

Кроме того, в своем выступлении Президент затронул вопрос цифровизации экономики. Он рассказал о потенциале нашей страны в этой сфере и отметил ряд востребованных направлений, таких как внедрение искусственного интеллекта, Big Data, интернет вещей, онлайн-коммерция и кибербезопасность, а также создание в нашей стране лабораторий в сфере телекоммуникаций и электронной промышленности, сборочных производств электронной техники.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по данным направлениям и пригласил индийских партнеров на казахстанский рынок.

– В своем послании народу Казахстана я поставил задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. В этой связи нам также интересен богатый опыт Индии в обучении IT и инженерных кадров. В качестве практического шага предлагаем на базе Международного технопарка IТ-стартапов Astana Hub совместно с Технологическим парком Bagmane и другими индийскими IT-гигантами открыть инженерный офис и школу информационных технологий для Центральной Азии, – заявил он.

Отдельный блок в речи Главы государства был посвящен вопросам безопасности. Президент высказал мнение, что происходящие в мире события демонстрируют, что терроризм, экстремизм и транснациональная преступность остаются насущными вызовами современности. В этих условиях особую актуальность приобретает деятельность Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

– Роль Индии в укреплении потенциала и статуса Совещания велика. В этом году состоится юбилейный саммит СВМДА. Надеюсь, господин Моди, увидеть Вас в столице Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что в числе актуальных вопросов в повестку дня предстоящего саммита будет включена афганская проблематика.

Резюмируя свое выступление, Глава государства выразил уверенность, что данный формат встреч на высшем уровне станет эффективной площадкой для решения важнейших вопросов региона.

По итогам саммита лидеры приняли Декларацию первого саммита «Центральная – Индия».