Президент РК принял участие в рабочей встрече Совета иностранных инвесторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась рабочая встреча с руководителями нефтегазовых компаний-членов Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан в формате видеоконференции. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече в онлайн-формате приняли участие главный исполнительный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван Бёрден, исполнительный вице-президент по вопросам добычи Chevron Джеймс Джонсон, вице-президент CNPC Хуан Юн Чжан, директор по upstream бизнесу компании Eni S.p.A Гуидо Бруско, президент ExxonMobil Global Projects Нил Даффин, вице-президент по Каспию и Южной Европе Total E&P Кристин Хили.

Приветствуя участников заседания, Президент отметил, что нефтегазовая отрасль играет жизненно важную роль в развитии Казахстана. По мнению Касым-Жомарта Токаева, благодаря постепенному восстановлению мировой торговли и экономики мы с надеждой смотрим на перспективы нефтегазового сектора как на международном уровне, так и внутри страны.

– Поэтому нам необходимо воспользоваться этой положительной динамикой и определить дальнейшие шаги по повышению инвестиционной привлекательности отрасли в долгосрочной перспективе, – заявил Глава государства.

Заслушав совместный отчет по проработке вопросов, поднятых на предыдущем заседании Совета в ноябре 2020 года, Президент Казахстана отметил значительный прогресс.

В данном контексте Глава государства сделал ряд важных заявлений.

В частности, он акцентировал внимание на своевременном исполнении договоренностей по крупным нефтегазовым проектам.

Президент отметил, что Правительство и инвесторы пришли к общему пониманию, а также указал на важность обеспечения их полной реализации и принятия по ним оперативных решений.

– Несмотря на пандемию, проект будущего расширения Тенгиза реализуется по графику. Окончательное инвестиционное решение по проекту расширения Карачаганского месторождения является еще одним примером слаженной работы. В данный момент мы ожидаем принятия полномасштабного плана развития Кашагана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства обратил внимание на правительственный доклад, в котором представлены новые механизмы привлечения инвестиций, в частности, улучшение модельных контрактов.

В целом поддержав данные предложения, Президент указал на необходимость тщательной проработки всех деталей предлагаемых подходов, которые должны обеспечить правовую защиту и стабильность инвестиций, а также, при необходимости, инвестиционные преференции.

– Поскольку все проекты имеют свою специфику, связанную с геологией, удаленностью от рынков, типами нефти, нам нужно избегать «единообразного подхода». Правительство должно классифицировать проекты по сложности и важности и соответственно определять инструменты регулирования и поддержки, – считает Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он поручил Правительству представить улучшенный модельный контракт к следующему заседанию рабочей группы.

Кроме того, Президент заявил о необходимости выработки современного и гибкого механизма регулирования инвестиций в глубокую переработку углеводородов.

Глава государства отдельно остановился на вопросе увеличения местного содержания, напомнив о своем поручении Правительству по разработке конкретных мер по обеспечению трансфера технологий и локализации производства.

– Я всегда подчеркивал важность энергетических проектов в создании внутристрановой ценности (in-country value), стимулировании внутреннего технологического и промышленного развития. К сожалению, прогресс был незначительным. Нам нужны новые и смелые шаги, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с компаниями разработать Дорожную карту по трансферту технологий и локализации и доложить об этом на следующем заседании.

Глава государства также высказался о недавно созданном Фронт-офисе по решению проблем инвесторов. По его мнению, деятельность этого офиса должна быть профессиональной, активной, с минимальными бюрократическими процедурами. Офис должен быть уполномочен решать проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, и при необходимости выводить эти вопросы на уровень Нефтегазового совета при Премьер-министре.

Президент акцентировал внимание на экологических вопросах, отметив, что Казахстан поддержал просьбу нефтегазовых компаний устранить дискриминацию в применении платы за загрязнение окружающей среды при сжигании газа в факелах.

При этом он указал на то, что ожидает от инвесторов решительных и практических действий по улучшению окружающей среды в регионах своей деятельности и снижению углеродного следа.