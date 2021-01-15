Президент РК принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Перед началом пленарного заседания Мажилиса Парламента Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обращаясь к руководителям депутатских фракций, Президент Казахстана сообщил, что в соответствии с порядком, установленным Конституцией, должен провести консультации с ними по кандидатуре на должность Премьер-министра.

В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента Глава государства подвел итоги социально-экономического развития страны и оценил действия исполнительной ветви власти в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

«Правительство эффективно реализовало антикризисный план. Соответственно, не было допущено роста безработицы, массового снижения доходов населения. В основном, эти меры были эффективными», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил стабильность ключевых макроэкономических показателей страны, устойчивость финансовой систем.

Президент подчеркнул, что новые составы Правительства и Мажилиса должны сфокусировать свои усилия на обеспечении долгосрочного роста экономики и улучшении благосостояния народа.

В целях эффективной и бесперебойной работы нового Правительства, в соответствии со статьей 44 Конституции страны Касым-Жомарт Токаев внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина для дачи согласия на назначение его на пост Премьер-министра Республики Казахстан.

Комментируя свое решение, Глава государства отметил, что Аскар Мамин является квалифицированным и опытным государственным служащим, трудолюбивым, требовательным, порядочным в работе.

«Хорошо понимает стоящие перед нами цели. Его результативная работа в Правительстве – наглядное тому свидетельство», – подчеркнул Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность депутатам Мажилиса за поддержку выдвинутой им кандидатуры и поздравил Аскара Мамина с назначением на ответственный пост.