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Президент РК принял писателя Смагула Елубая

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Марта 2022, 19:11
Президент РК принял писателя Смагула Елубая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основной темой встречи стала творческая деятельность писателя. Собеседники также обменялись мнениями о современном состоянии казахской литературы и отечественного кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Смагул Елубай рассказал Главе государства о фильме, снятом по его роману «Ақ боз үй» («Одинокая юрта»). Описываемые в картине события происходят во времена голода в казахской степи в первой половине ХХ века.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал литератору творческих успехов.


Президент Казахстана   Культура   Акорда  
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