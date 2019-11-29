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Президент РК принял государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди

29 Ноября 2019 19:40
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Президент РК принял государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства и первый Председатель Сената Парламента обменялись мнениями о текущей социально-экономической и политической ситуации в Центральной Азии.

Собеседники обсудили актуальные проблемы общественной жизни, в частности, вопросы воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории нашего народа.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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