Президент РК принял государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства и первый Председатель Сената Парламента обменялись мнениями о текущей социально-экономической и политической ситуации в Центральной Азии.

Собеседники обсудили актуальные проблемы общественной жизни, в частности, вопросы воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории нашего народа.



