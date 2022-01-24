Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 января Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«25 января Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Мероприятие, инициированное китайской стороной, состоится в онлайн-формате.

Лидеры обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений», - написал Берик Уали.



