Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 января Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
«25 января Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Мероприятие, инициированное китайской стороной, состоится в онлайн-формате.
Лидеры обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем.
Ожидается, что по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений», - написал Берик Уали.
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