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Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января

24 Января 2022 17:49
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Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 января Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«25 января Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Мероприятие, инициированное китайской стороной, состоится в онлайн-формате.

Лидеры обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений», - написал Берик Уали.



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#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Китай   #Сотрудничество   #Политика  
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