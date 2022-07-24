Президент РК примет участие в Инвестиционном круглом столе «Казахстан - Саудовская Аравия»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через несколько минут начнется Инвестиционный круглый стол «Казахстан - Саудовская Аравия» с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В мероприятии участвуют руководители крупнейших саудовских компаний.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду в субботу.
После церемонии встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам» Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры.
В ходе переговоров обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес.
Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.