24 Июля 2022 14:20

Президент РК примет участие в Инвестиционном круглом столе «Казахстан - Саудовская Аравия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через несколько минут начнется Инвестиционный круглый стол «Казахстан - Саудовская Аравия» с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии участвуют руководители крупнейших саудовских компаний.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду в субботу.

После церемонии встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам» Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры.

В ходе переговоров обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.