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    19:04, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент РК пригласил корейские компании к участию в проектах по утилизации отходов

    Глава государства принял президента KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президента SK Ecoplant Хансоль Пэка
    Фото: Акорда

    Глава государства принял президента KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президента SK Ecoplant Хансоль Пэка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Южной Кореей в геологоразведочной и горнодобывающей отраслях.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о разведочных работах на литиевом месторождении «Бакенное» в Восточно-Казахстанской области, проведенных Корейским институтом геологических исследований и минеральных ресурсов (KIGAM).

    Отметив важность налаживания добычи лития, а также его дальнейшей переработки и выпуска продукции высокого предела, Глава государства предложил рассмотреть возможность сотрудничества по прагматичной формуле «инвестиции и технологии в обмен на сырье».

    Президент дал высокую оценку инновационному подходу SK Ecoplant в области управления отходами и очистки воды. По его мнению, корейские компании могут принять участие в реализации совместных проектов по утилизации отходов.

    Хансоль Пэк рассказал Главе нашего государства о достижениях компании в сфере производства «зеленого» водорода.

    Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры, по итогам которых приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения. В настоящее время главы государств принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме. 

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Утилизация Промышленность Касым-Жомарт Токаев Экология Корея
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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