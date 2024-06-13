Президент РК пригласил корейские компании к участию в проектах по утилизации отходов

Глава государства принял президента KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президента SK Ecoplant Хансоль Пэка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Южной Кореей в геологоразведочной и горнодобывающей отраслях.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о разведочных работах на литиевом месторождении «Бакенное» в Восточно-Казахстанской области, проведенных Корейским институтом геологических исследований и минеральных ресурсов (KIGAM).



Отметив важность налаживания добычи лития, а также его дальнейшей переработки и выпуска продукции высокого предела, Глава государства предложил рассмотреть возможность сотрудничества по прагматичной формуле «инвестиции и технологии в обмен на сырье».



Президент дал высокую оценку инновационному подходу SK Ecoplant в области управления отходами и очистки воды. По его мнению, корейские компании могут принять участие в реализации совместных проектов по утилизации отходов.



Хансоль Пэк рассказал Главе нашего государства о достижениях компании в сфере производства «зеленого» водорода.

Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры, по итогам которых приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения. В настоящее время главы государств принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.