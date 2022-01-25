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Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе саммита «Центральная Азия - КНР» Касым-Жомарт Токаев, ссылаясь на данные китайских партнеров, отметил, что за последние 30 лет объем торговли между Китаем и Центральной Азией вырос в более чем 100 раз и это, как подчеркнул Глава государства, «далеко не предел».
«Необходимо предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Эта задача предполагает диверсификацию структуры товарооборота в устранении барьеров, наведении порядка в таможенных делах и внедрении инновационных решений», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите.
«Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе по органической сельхозпродукции и продовольствию на более чем 1 млрд долларов. В этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай», - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.
Ранее Глава государства дал свою оценку сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китая.
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