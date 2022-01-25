+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»

25 Января 2022 16:08
Поделиться:
Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Си Цзиньпин высказался об январских событиях в Казахстане
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» - Касым-Жомарт Токаев Инвестировать 20 млрд долларов в развитие транзита и логистики планирует Казахстан

В ходе саммита «Центральная Азия - КНР» Касым-Жомарт Токаев, ссылаясь на данные китайских партнеров, отметил, что за последние 30 лет объем торговли между Китаем и Центральной Азией вырос в более чем 100 раз и это, как подчеркнул Глава государства, «далеко не предел».

«Необходимо предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Эта задача предполагает диверсификацию структуры товарооборота в устранении барьеров, наведении порядка в таможенных делах и внедрении инновационных решений», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите.

«Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе по органической сельхозпродукции и продовольствию на более чем 1 млрд долларов. В этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Ранее Глава государства дал свою оценку сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китая.


Подписывайтесь на наш канал:

#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Экономика   #Китай   #Сотрудничество   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Си Цзиньпин высказался об январских событиях в Казахстане
Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев
Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» - Касым-Жомарт Токаев
Инвестировать 20 млрд долларов в развитие транзита и логистики планирует Казахстан
Популярное
1 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
2 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
3 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
4 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
5 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
6 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Читайте также
Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане – Касым-Жомарт Токаев
В условиях пандемии свою высокую востребованность показала инициатива «Пояса и пути» - Касым-Жомарт Токаев
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив