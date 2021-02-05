Президент РК предложил создать проект для школьников и студентов в области искусственного интеллекта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать проект для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Глава государства выступил с видеообращением на международном форуме «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

«Предлагаю рассмотреть возможность создания межгосударственной образовательной инициативы для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта. Казахстан определил тотальную цифровизацию и налаживание обмена данными в качестве приоритета своего председательства в Союзе. Мы намерены активно продвигать данную повестку, надеемся на продуктивное сотрудничество со всеми странами участниками», - сказал Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что свыше 15 миллионов человек в Казахстане является пользователями беспроводного Интернета.

Отметим, в Алматы проходит ежегодный международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» с участием Премьер-Министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.