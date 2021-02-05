Президент РК предложил создать проект для школьников и студентов в области искусственного интеллекта
Глава государства выступил с видеообращением на международном форуме «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».
«Предлагаю рассмотреть возможность создания межгосударственной образовательной инициативы для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта. Казахстан определил тотальную цифровизацию и налаживание обмена данными в качестве приоритета своего председательства в Союзе. Мы намерены активно продвигать данную повестку, надеемся на продуктивное сотрудничество со всеми странами участниками», - сказал Глава государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что свыше 15 миллионов человек в Казахстане является пользователями беспроводного Интернета.
Отметим, в Алматы проходит ежегодный международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» с участием Премьер-Министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.