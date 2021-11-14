Президент РК предложил лидерам тюркских стран создать Международный консорциум по развитию водородной энергетики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создать Международный консорциум, который позволит консолидировать усилия ведущих научных учреждений стран-участниц Организации Тюркских государств в области водородной энергетики, предложил Касым-Жомарт Токаев в ходе VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает МИА «Казинформ».
В качестве одного из приоритетов Касым-Жомарт Токаев назвал развитие водородной энергетики. Президент обратил внимание, что водородную энергетику в мире считают новым видом «чистого» топлива. По его словам, в Казахстане есть большие возможности для создания промышленного кластера «зеленого» водорода. Страна обладает необходимым для этого научным потенциалом и квалифицированными специалистами.
«Предлагаю создать Международный консорциум, который позволит консолидировать усилия ведущих научных учреждений наших стран. Это структура будет осуществлять разработку новых технологий производства, хранения и транспортировки водорода. На базе консорциума наши ученые смогут собираться, обмениваться опытом и знаниями», – считает Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также призвал к поиску совместных решений таких важных проблем, как глобальное потепление, водная и продовольственная безопасность, эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов. Учитывая, что эти проблемы являются общими для сопредельных стран, Президент заявил о готовности Казахстана к совместному строительству гидросооружений.
Ранее сообщалось, в ходе Саммита Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован на Организацию тюркских государств.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств .
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