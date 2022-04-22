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Президент РК предложил изложить в новой редакции статью Конституции о собственности на землю

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Апреля 2022, 19:48
Президент РК предложил изложить в новой редакции статью Конституции о собственности на землю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе совещания по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

«Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство», – предложил Президент.

Ранее сообщалось, что в резиденции Акорда под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.


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