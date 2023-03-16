Президент РК поздравил с наступающим Наурызом участников саммита Организации тюркских государств
16 Марта 2023, 18:16
Фото: akorda.kz
АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с наступающим Наурызом участников внеочередного саммита Организации тюркских государств в Анкаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Поздравляю всех с наступающим праздником Наурыз! Пусть наш общий праздник Наурыз принесет всем нам мир и процветание. Также хочу выразить самые теплые пожелания по случаю начала священного месяца Рамазан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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