Президент РК поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост Премьер-министра Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост Премьер-министра Республики Армения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«Оказанное Вам доверие является ярким свидетельством широкой поддержки Вашего курса, направленного на обеспечение стабильности, единства и согласия в обществе, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета Армении на международной арене», – говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Никола Пашиняна на ответственном государственном посту будет способствовать устойчивому развитию и прогрессу Армении, а также расширению и углублению казахстанско-армянских отношений в двустороннем и многостороннем форматах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру Армении крепкого здоровья и больших успехов во имя благополучия и процветания дружественного армянского народа.