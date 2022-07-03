Президент РК поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Национальным днем домбры!

Для нашей страны это особенный праздник, отмечая который мы укрепляем свою идентичность, пробуждаем самосознание народа. Он способствует укоренению самобытных традиций Великой степи и углублению понимания родной культуры среди подрастающего поколения.

Домбра является истинным талисманом и оберегом нашей нации. Ее мелодии близки и знакомы каждому из нас, ведь казахи и домбра неотделимы друг от друга.

Недаром академик Ахмет Жубанов говорил: «Домбра – это древняя летопись кочевого народа». В струнах этого священного музыкального инструмента сокрыта сокровенная суть нашей нации.

Наследие великих кюйши, дошедшее со времен знаменитого Кетбуги – это наше бесценное духовное достояние. Последовательно продвигая свое исконное искусство, мы возвеличиваем нашу культуру.

Сегодня мы приступили к созиданию Нового Казахстана, качественной трансформации нации. Для устойчивого прогресса страны нам нужно не только следовать в русле современных тенденций, но и бережно относиться к традициям и обычаям предков, широко пропагандировать ценности трудолюбия.

Наш народ и домбра связаны навеки, поскольку из поколения в поколение через искусство кюя передается дух свободы.

Пусть домбра всегда занимает самое почетное место в каждом доме!

В первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпал на 3 число.

Фото: akorda.kz