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Президент РК посетит с государственным визитом Узбекистан

19 Декабря 2022, 18:00
Президент РК посетит с государственным визитом Узбекистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21-22 декабря состоится государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе переговоров с Президентом Шавкатом Мирзиёевым Глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере. Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки. Запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.


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