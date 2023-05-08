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Президент РК посетит с государственным визитом Китай

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 14:12
Президент РК посетит с государственным визитом Китай Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17-19 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Сиане состоятся переговоры Главы нашего государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей. Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита «Центральная Азия + Китай»


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