+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»

11 Февраля 2022 22:42
Поделиться:
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»

НИЖНЕКАМСК. КАЗИНФОРМ - Визит Касым-Жомарта Токаева в Татарстан продолжился поездкой в Нижнекамск. Глава государства в сопровождении Президента Республики Рустама Минниханова посетил комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «ТАНЕКО». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
С новыми инициативами Казахстана ознакомились в Грузии Президента Казахстана наградили татарстанским орденом Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым

Комплекс, являющийся основным перерабатывающим активом «Татнефти», стал первым подобным промышленным объектом в России, построенным после распада Советского Союза.


Президент Казахстана был ознакомлен с производственным процессом и продукцией комплекса. 80 процентов оборудования гигантского комплекса, построенного в 2005-2010 годах, было изготовлено в России. Проект, придавший новый импульс экономике страны, способствовал развитию строительной индустрии, проектной науки, машиностроения, инжиниринга, он также положительно сказался на занятости в смежных отраслях.

Комплекс включает 28 производственных установок, выпускающих 30 наименований продукции, включая автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, базовые масла и смазочные материалы, соответствующие нормам Евро-6.

Руководство компании проинформировало Президента о реализации проектов по строительству шинного завода в Сарани и организации производства каучука в Атырау.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между казахстанскими и российскими компаниями в рамках Евразийского экономического союза. Он также отметил, что в нашей стране будет оказана поддержка совместным проектам с участием данных предприятий.

Президент встретился с молодыми казахстанцами, проходящими практику в компании «Татнефть», и пожелал им вернуться в страну высококвалифицированными специалистами.

Кроме того, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между «Татнефтью» и геологоразведочным колледжем г. Семей. С текущего года студенты казахстанского колледжа будут проходить практику на этом предприятии.













Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Экономика   #Татарстан  
Поделиться:
Новости по теме
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
С новыми инициативами Казахстана ознакомились в Грузии
Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
3 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
4 Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
6 Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Читайте также
В каких регионах запустят в пилотном режиме социальный кошелек
Госсекретарь РК встретился с Уполномоченным МИД Германии
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив