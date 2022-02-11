Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»

НИЖНЕКАМСК. КАЗИНФОРМ - Визит Касым-Жомарта Токаева в Татарстан продолжился поездкой в Нижнекамск. Глава государства в сопровождении Президента Республики Рустама Минниханова посетил комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «ТАНЕКО». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Комплекс, являющийся основным перерабатывающим активом «Татнефти», стал первым подобным промышленным объектом в России, построенным после распада Советского Союза.

Президент Казахстана был ознакомлен с производственным процессом и продукцией комплекса. 80 процентов оборудования гигантского комплекса, построенного в 2005-2010 годах, было изготовлено в России. Проект, придавший новый импульс экономике страны, способствовал развитию строительной индустрии, проектной науки, машиностроения, инжиниринга, он также положительно сказался на занятости в смежных отраслях.

Комплекс включает 28 производственных установок, выпускающих 30 наименований продукции, включая автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, базовые масла и смазочные материалы, соответствующие нормам Евро-6.

Руководство компании проинформировало Президента о реализации проектов по строительству шинного завода в Сарани и организации производства каучука в Атырау.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между казахстанскими и российскими компаниями в рамках Евразийского экономического союза. Он также отметил, что в нашей стране будет оказана поддержка совместным проектам с участием данных предприятий.

Президент встретился с молодыми казахстанцами, проходящими практику в компании «Татнефть», и пожелал им вернуться в страну высококвалифицированными специалистами.

Кроме того, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между «Татнефтью» и геологоразведочным колледжем г. Семей. С текущего года студенты казахстанского колледжа будут проходить практику на этом предприятии.







































