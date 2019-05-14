Президент РК поручил завершить строительство стекольного завода в Кызылорде
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с населением региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На встречу с Главой государства пришли свыше 400 человек. В ходе встречи Президент Казахстана остановился на вопросах, являющихся важными в развитии нашей страны и региона.
В настоящее время в Кызылординской области ведется строительство стекольного завода.
«Необходимо завершить строительство стекольного завода. Здесь должны быть созданы благоприятные условия для развития производства и бизнес-кластера. Поручаю холдингу «Байтерек» совместно с местным акиматом запустить первый казахстанский стекольный завод», - сказал Президент Казахстана.
Ранее в Кызылординской области больше внимания уделялось сельскому хозяйству. В последние годы в целях развития рисопроизводства проделано немало работ. Объем производства риса возрос в 2 раза, а его экспорт - в 10 раз. Планируется реализовать ряд мероприятий по повышению потенциала сельского хозяйства области. В частности, в летний сезон в регионе ощущается дефицит воды. Поэтому актуальным на данный момент является строительство водохранилищ.
«Поручаю Правительству Республики Казахстан и акимату области совместно провести конкретную работу по данному вопросу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
На встрече с населением региона был сделан акцент на развитие предпринимательства в регионе, а также увеличение числа крупных предприятий. В этом направлении перед руководством области были поставлены конкретные задачи.
В завершение встречи ряд граждан был награжден благодарственными письмами Президента за вклад в развитие Республики Казахстан и Кызылординской области.
Напомним, сегодня началась рабочая поездка Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область.
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