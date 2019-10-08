Президент РК поручил решить вопрос с парковками в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с парковками в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хотел бы остановиться на обеспечении столицы парковками и паркоматами. На этот счет было поручение Елбасы, но этот вопрос до сих пор не решен. Созданы лишь пилотные парковочные зоны на водно-зеленом бульваре», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

Глава государства выразил удивление тем фактом, что решение проблемы до сих пор не найдено.

«Почему затягивается решение вопроса, в чем объективные трудности – непонятно. Город постоянно растет. Поэтому, мобильность граждан должна быть приоритетной задачей», - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня в Нур-Султане прошло совещание по вопросам развития столицы с участием Главы государства.

На совещании были затронуты и обсуждены вопросы социально-экономического развития города, инвестиций, городской инфраструктуры, строительства жилья, здравоохранения, образования и культуры.