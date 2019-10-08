+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 23 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК поручил решить вопрос с парковками в Нур-Султане

8 Октября 2019 15:20
Поделиться:
Президент РК поручил решить вопрос с парковками в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с парковками в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Главе государства презентовали планы по благоустройству общественных пространств в столице
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Еврокомиссии Нур-Султан должен развиваться как международный центр - Глава государства Это должна быть плановая работа - Президент о проблеме засилья комаров

«Отдельно хотел бы остановиться на обеспечении столицы парковками и паркоматами. На этот счет было поручение Елбасы, но этот вопрос до сих пор не решен. Созданы лишь пилотные парковочные зоны на водно-зеленом бульваре», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

Глава государства выразил удивление тем фактом, что решение проблемы до сих пор не найдено.

«Почему затягивается решение вопроса, в чем объективные трудности – непонятно. Город постоянно растет. Поэтому, мобильность граждан должна быть приоритетной задачей», - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня в Нур-Султане прошло совещание по вопросам развития столицы с участием Главы государства.

На совещании были затронуты и обсуждены вопросы социально-экономического развития города, инвестиций, городской инфраструктуры, строительства жилья, здравоохранения, образования и культуры.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив