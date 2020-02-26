Президент РК поручил разобраться с незаконной деятельностью кредитно-финансовых организаций
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам.
Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем и важности проведения работы по повышению финансовой грамотности населения.
Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы регистрации автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС с нарушением национального законодательства.
Президент дал поручение Правительству подготовить варианты решения данной проблемы с учетом казахстанского законодательства, а также интересов как государственного бюджета, так и владельцев автотранспортных средств.
- Глава государства принял министра образования и науки
- Как в Алматы готовятся к паводковому периоду
- Касым-Жомарт Токаев принял члена Нацсовета общественного доверия Михаила Дорофеева
- Казахстанцы пожаловались депутатам на нашествие грызунов и насекомых
- Туркестанская область будет поставлять в Узбекистан трансформаторное оборудование и мясо
- Глава государства поручил повысить качество железнодорожных пассажирских перевозок
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана