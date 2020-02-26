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Президент РК поручил разобраться с незаконной деятельностью кредитно-финансовых организаций

26 Февраля 2020 19:42
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Президент РК поручил разобраться с незаконной деятельностью кредитно-финансовых организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам.

Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем и важности проведения работы по повышению финансовой грамотности населения.

Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы регистрации автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС с нарушением национального законодательства.

Президент дал поручение Правительству подготовить варианты решения данной проблемы с учетом казахстанского законодательства, а также интересов как государственного бюджета, так и владельцев автотранспортных средств.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Другие государственные органы,
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