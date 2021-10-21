Президент РК поручил рассмотреть вопрос создания республиканской молодежной организации при АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос создания республиканской молодежной организации при АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассамблея должна уделить особое внимание вопросу работы с молодежью. У нас есть в этой сфере опыт. Необходимо его далее развивать. У нас многие молодежные организации объединились вокруг республиканского движения «Жаңғыру жолы». Они укрепили связи с советами по молодежи и ресурсными центрами в регионах. Необходимо придать новое дыхание этой работе. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос воссоздания молодежного движения «Жаңғыру жолы» как республиканскую организацию при АНК», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана заявил, что все проявления этнического высокомерия должны жестко пресекаться.

«Профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов - это одна из первостепенных задач местных исполнительных органов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры.

Напомним, сегодня в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.