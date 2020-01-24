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Президент РК поручил расширить приватизационный список

24 Января 2020 14:27
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Президент РК поручил расширить приватизационный список

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил расширить приватизационный список, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следует признать, что темпы приватизации снизились. Хотя в докладе Премьер-Министра звучали вполне оптимистичные цифры, но темпы снижаются. Собственники, то есть акиматы, министерства, нацкомпании, регулярно ходатайствуют о пересмотре списков и переносе сроков», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Главы государства, из плана приватизации исключено 127 объектов, в том числе, в 2019 году 20 объектов.

«Министерство финансов и нацэкономики должны наладить четкий мониторинг и контроль всего процесса приватизации, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Следует расширить приватизационный список», - отметил Президент.

«Особо отмечу, что приватизации должна быть проведена справедливо и прозрачно. Средства от приватизации активов должны напрямую направляться в Нацфонд для будущих поколений», - заключил К. Токаев.


Фото: primeminister.kz

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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