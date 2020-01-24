Президент РК поручил расширить приватизационный список
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил расширить приватизационный список, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следует признать, что темпы приватизации снизились. Хотя в докладе Премьер-Министра звучали вполне оптимистичные цифры, но темпы снижаются. Собственники, то есть акиматы, министерства, нацкомпании, регулярно ходатайствуют о пересмотре списков и переносе сроков», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
По словам Главы государства, из плана приватизации исключено 127 объектов, в том числе, в 2019 году 20 объектов.
«Министерство финансов и нацэкономики должны наладить четкий мониторинг и контроль всего процесса приватизации, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Следует расширить приватизационный список», - отметил Президент.
«Особо отмечу, что приватизации должна быть проведена справедливо и прозрачно. Средства от приватизации активов должны напрямую направляться в Нацфонд для будущих поколений», - заключил К. Токаев.
Фото: primeminister.kz
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