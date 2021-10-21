Президент РК поручил МОН изучить опыт полиязычия во всем мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству образования и науки изучить опыт полиязычия во всем мире и перенести его в казахстанские учебные заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого, нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

По словам Президента, не надо ограничивать детей лишь одним языком.

«Действуя таким образом, мы фактически ограничиваем их будущее развитие и интеграцию, и в конце концов лишаем их перспективы на благополучное будущее. Поэтому, МОН должно внимательно изучить опыт полиязычия во всем мире и перенести его на нашу национальную почву. Считаю, вы очень правильно высказались на этот счет», - заключил Касым-Жомарт Токаев.









Напомним, в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.