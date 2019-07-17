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Президент РК поручил генпрокурору наказать виновных во взрывах в Арыси

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Июля 2019, 16:48
Президент РК поручил генпрокурору наказать виновных во взрывах в Арыси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности надзорного органа за первое полугодие 2019 года и планах на предстоящий период.

Президенту Казахстана было доложено об исполнении Генпрокуратурой функций по координации усилий правоохранительных органов, направленных на борьбу с преступностью и обеспечение общественного порядка. Гизат Нурдаулетов также отчитался о мерах по защите конституционных прав граждан.

Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в г. Арысь и привлечь к ответственности всех виновных лиц.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сосредоточить усилия на защите прав граждан, противодействии коррупции и теневой экономике.

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