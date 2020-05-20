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Президент РК поручил активнее использовать потенциал МФЦА для привлечения инвестиций

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2020, 14:23
Президент РК поручил активнее использовать потенциал МФЦА для привлечения инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Управляющего Международным финансовым центром «Астана» Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности Международного финансового центра «Астана» по развитию финансового рынка, защите прав и интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также торгово-инвестиционному сотрудничеству.

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Касым-Жомарт Токаев указал на важность эффективной деятельности МФЦА в контексте задач по восстановлению и обеспечению дальнейшего роста экономики после кризиса.

В этой связи Президент поручил активнее использовать потенциал Центра для привлечения инвестиций и развития фондового рынка в свете предстоящей приватизации госактивов. Также была отмечена необходимость обеспечения доступа бизнеса к использованию суда и арбитража МФЦА для разрешения хозяйственных споров.

Глава государства обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с министерством иностранных дел и зарубежными представительствами страны для продвижения программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА.

К айрат Келимбетов сообщил, что экосистема Центра полностью сформирована, обеспечено ее стабильное функционирование в онлайн-режиме в условиях карантинных мер. По его словам, впервые в Казахстане здесь были внедрены ранее не использовавшиеся финансовые инструменты: выпущены облигации, номинированные в юанях, проведен кросс-листинг сукук – исламских ценных бумаг.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию МФЦА.


Президент Казахстана   МФЦА - фин. центр "Астана"  
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