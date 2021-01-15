+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -9 °С
USD 419.96 EUR 510.88
RUB 5.72 CNY 64.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром РК

15 Января 2021 16:31
Поделиться:
Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром РК

НУРСУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Маулен Ашимбаев: Сенат готов к работе по действенному законодательному обеспечению инициатив Президента
Аскар Мамин: Правительство будет работать эффективно Жанна Каримова: Перед Мажилисом стоит задача по принятию закона о промышленной политике Аскар Мамин вновь назначен Премьер-Министром РК

Назначить Мамина Аскара Узакпаевича Премьер-Министром Республики Казахстан.


Президент

Республики Казахстан К.Токаев


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Премьер-министр РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив