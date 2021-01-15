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Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром РК
15 Января 2021 16:31
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НУРСУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Назначить Мамина Аскара Узакпаевича Премьер-Министром Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
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