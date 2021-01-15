Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром РК

НУРСУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Назначить Мамина Аскара Узакпаевича Премьер-Министром Республики Казахстан.





Президент

Республики Казахстан К.Токаев